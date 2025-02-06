İzmir ve Manisa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt üyeliği yönünde haklarında beyanlar bulunduğu, emniyet mahrem imam kaydı olduğu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumlarda çalıştıkları, Banka Asya’da şüpheli para hareketleri tespit edildiği belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İzmir kent merkezi, Bayındır ilçesi ve Manisa’nın Akhisar ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.