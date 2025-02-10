İzmir'de bireysel silahlanmaya yönelik büyük operasyon: 3 kişi gözaltında

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmanın önlenmesi için bir operasyon başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla üretilen veya ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri bulunduran kişilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonun sonucunda, belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 tabanca, bir tüfek ve toplamda 1389 fişek ele geçirildi. Bu bulgular, bölgedeki yasa dışı silahlanmanın boyutlarını gözler önüne sererken, operasyonun bireysel silahlanmayı önlemek için ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SORGULANIYOR

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı ve sorguları sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı silah ve mühimmat bulunduran kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Emniyet yetkilileri, halkın güvenliğini tehdit eden bu tür suçlarla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.