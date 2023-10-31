İzmir'de DEAŞ Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir’de bir DEAŞ hücresine daha operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerini tespit etti. Soruşturma ekibi şahısları belirledi ve hücreyi deşifre etti.

Şüpheli şahısların bir dönem çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Takipteki şahısların İzmir’deki DEAŞ iltisaklı kişilerle de ilişkili olduğunun saptandı. Bu bilgiler üzerine terör savcısı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı. 5 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan Ankara merkezli 7 ilde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi.