İzmir'de Deniz Taştı! Karşıyaka ve Konak'ta Yollar Su Altında Kaldı

İzmir'de cumartesi günü etkili olan şiddetli sağanak gece boyunca da etkisini artırdı. Şehirde fırtınanın da başlamasıyla birlikte Karşıyaka ve Konak ilçelerinde deniz taştı, sokaklar su altında kaldı.

Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı. Sahil bölgesindeki sitelerin bahçeleri suyla doldu. Cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

Çevrede bulunan sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyarırken birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü. İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

Konak İlçesinde de Deniz Taştı!

Karşıyaka'da görülen manzaranın bir benzeri de Konak ilçesinde yaşandı. Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesinden dolayı Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi. Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.