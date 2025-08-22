İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu!

İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 127 kilo bonzai ve 18 kilo kimyasal madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu ve polisleri tebrik etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 127 kilo bonzai ve 18 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Konak’ta uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

YÜZLERCE KİLO MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenledik. 127 Kg Bonzai Uyuşturucu Maddesi ile 18 Kg Uyuşturucu madde yapımında kullanılan Kimyasal Madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık” dedi.

Yerlikaya ayrıca, “İzmir Valimizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİM 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İndirimli ürünler raflarda yerini aldıBİM 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İndirimli ürünler raflarda yerini aldıMarket
Kaymakamlık duyurdu: Zeytinli Rock Festivali iptal edildiKaymakamlık duyurdu: Zeytinli Rock Festivali iptal edildiYurt
