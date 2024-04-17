İzmir'de genel sekreterlik savaşı! Özgür Özel'in isteğine Cemil Tugay direniyor

İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerdeki mali kriz büyüdü. Borç batağındaki belediyeler çalışanların maaşlarını ödeyemedi. Bu yüzden yeni başkanlar eski başkanlara tepkili. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında da genel sekreter krizi yaşanıyor.

İzmir'de genel sekreterlik savaşı! Özgür Özel'in isteğine Cemil Tugay direniyor
Editör: Özgür Doğu Saymaz

İzmir’de CHP’li Belediye başkanlarının en önemli gündemi kendi partililerinden devraldıkları belediyelerdeki sorunlarla uğraşmak oldu. En sıcak tartışma CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında yaşanıyor.

Özgür Özel, Büyükşehir’in genel sekreter koltuğuna Ümraniye Belediye başkan adayı olan ancak seçilemeyen Aykut Erdoğdu’nun oturmasını istiyor. Ancak belediye başkanı Cemil Tugay bu talebe direniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki diğer sorun ise İZBETON şirketinin ödemelerindeki aksaklıklar oldu. Piyasaya 2,5 milyar borcu olan İZBETON şirketinin kestiği çeklerin karşılıksız çıktığı belirtiliyor. Bunun üzerine belediye başkanı Cemil Tugay’ın şirket hesaplarının A’dan Z’ye incelenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

İZMİR'DEKİ CHP'Lİ BELEDİYELER KRİZDE

İzmir’de hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri mali krizin içinde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın devrettiği Karşıyaka Belediyesi’nde işçiler maaşları, memurların sosyal denge tazminatları ödenmedi. Benzer durum Buca Belediyesi’nde de yaşandı. 250 Bucamar emekçisi mart ayı maaşlarını alamadı.

Bayraklı Belediyesi’nde de CHP’li başkan seçilir seçilmez son dönemde işe alınan ve çoğu eğitimci olan 100’e yakın emekçiyi işte çıkardı. DİSK’e bağlı Genel İş sendikasının görüşmelerinden sonra belediye başkanı İrfan Önal geri adım attı.

CHP’li Abdul Batur yönetiminden devralının Konak Belediyesi’nde de devralınan 1 milyar borç miktarı yeni başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun tepkisine yol açtı. Kulislerde Mutlu’nun bürokratlara "Belediye 1 milyar lira borçlu hale getirilip batırılırken neredeydiniz?" dediği konuşuluyor.

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