İzmir’de iki kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağı davasında 13 sanık tutuklu kalacak
İzmir'de sağanak yağış sırasında kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin görülen davada ara karar verildi. Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
Olay, sağanak sırasında kaçak elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili olarak açılan davada sanıkların yargılanmasıyla devam ediyor. 42 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. 20 saat süren duruşmada, mahkeme başkanı ara kararı açıkladı. Adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu bulunan 13 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi.
Ayrıca, 8 sanığın adli kontrol uygulaması devam ederken, hamile olan A.E.’nin ev hapsi kararının kaldırıldığı belirtildi. Mahkeme, TEDAŞ'a yazı yazılmasına ve sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nden ise bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi talep edilmesine karar verdi.
Davanın ikinci duruşması, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi