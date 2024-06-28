İzmir'de Seçil Erzan vakası! 200 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi

Yine aynı yöntem, yine aynı banka… Yeni bir Seçil Erzan vakası daha yaşandı. Bu kez adres, İzmir.

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı da olan banka Bornova Şube Müdürü Hatice Ö’nün, 200 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Hatice Ö, yüksek kâr vaadiyle altın alarak ve fonda değerlendirmek üzere Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

Paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Para topladığı kişilere de zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği öğrenildi.

Ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikâyeti üzerine Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

HATİCE Ö. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Hatice Ö'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Daha sonra pişman olup, gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından da gözaltına alınacağı bildirildi.

Hatice Ö'nün dolandırdığı iddia edilen kişilerden aldığı 200 milyon lirayı döviz bürosu sahibi S.Ç’ye verdiği öne sürüldü. S.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, konu ile ilgili açıklama yaptı. Hakan Ateş, "Şu ana kadarki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim." dedi.