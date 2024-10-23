İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı tutuklandı!

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı tutuklandı!
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Uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 12 ev ve 2 iş yerine yapılan baskınlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-19 Ekim tarihleri arasında, ilçede uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 12 ev ve 3 iş yerine düzenlenen baskınlarda, 289 ekstazi hap, 1.341 sentetik ilaç, 102 gram kokain, 161 gram esrar, 210 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL, 200 ABD doları, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 21 mermi, 9 fişek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan G.A. (18), G.S. (28), T.G. (45), N.U. (42), M.T. (30), S.A. (40), G.U. (18), N.U. (45), B.D. (22), A.B. (28) ve İ.S. (37) isimli 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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