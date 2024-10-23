Galatasaray, 48 yıl sonra İsveç’e karşı zaferle döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Elfsborg’u 4-3’lük skorla mağlup ederek 48 yıllık bir arayı sona erdirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray, 48 yıl sonra İsveç’e karşı zaferle döndü!
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Galatasaray, Avrupa kupalarında İsveç temsilcisi Elfsborg ile ilk kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, İsveç takımlarıyla 8. kez sahaya çıkmış oldu ve ikinci galibiyetini elde etti. Daha önceki karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, İsveç takımlarına karşı tarihi bir başarı elde etti.

Sahadan 4-3 galip ayrılan Galatasaray, 48 yıl aradan sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, İsveç temsilcilerine karşı en son galibiyetini 15 Eylül 1976’da deplasmanda AIK’i 2-1 yenerek elde etmişti.

Bu maçtan önce Galatasaray, İsveç’ten Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla karşılaşmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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