İzmir'de zehir baskını: 79 bin sentetik hapla yakalandı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon, ekiplerin önceden tespit ettiği adreslere yapılan baskınlarla gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu nitelikli ve yüksek miktarda olduğu bildirilen toplam 79 bin 854 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheli K.C.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.