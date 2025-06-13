Orta Doğu alev alev: İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını fırlattı

İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları son 5 ayın zirvesini gördü. Brent petrol, kısa sürede yüzde 7’den fazla artarak 74,49 dolara tırmandı. Orta Doğu’daki tansiyon, enerji piyasalarını ve küresel ekonomiyi derinden etkiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Orta Doğu alev alev: İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını fırlattı
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İsrail'in İran'a yönelik saldırı gerçekleştirmesinin ardından küresel petrol piyasalarında büyük hareketlilik yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 oranında artarak 74,49 dolara yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de benzer şekilde yükseliş gösterdi ve yüzde 7,86 artışla 73,39 dolara ulaştı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolardan işlem gördü. Dün 69,71 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 69,65 dolardan kapatmıştı. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrolün varili ise 71,52 dolardan alıcı buldu. Bu yükseliş, yaklaşık beş aylık sürede gözlemlenen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,71 doların direnç, 65,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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