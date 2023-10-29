İzmir'de Zeybek Oynayarak Atatürk Silüetini Resmettiler

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4 bin öğrenci zeybek oynayarak Mustafa Kemal Atatürk silüetini resmetti.

İzmir'de Zeybek Oynayarak Atatürk Silüetini Resmettiler
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Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün coşkusu yaşanmaya devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de kutlamalar kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor” projesi kapsamında 4 bin öğrenci zeybek oynadı. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, imzasını ve "100. Yılın Kutlu Olsun" yazısını oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, yaptığı açıklamada, katkı veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

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# izmir # Çeşme # atatürk
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