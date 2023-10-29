İzmit Körfezi'nde 1923 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaların bir adresi de Kocaeli oldu. Dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

İzmit Körfezi'nde 1923 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı
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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.

Dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.

Etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük coşku, onur ve sevinçle kutladıklarını, bir asır önce büyük acılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'na Ziyaretçi Akını! Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla KutlanıyorDolmabahçe Sarayı'na Ziyaretçi Akını! Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla KutlanıyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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