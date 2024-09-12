Jahrein gözaltına alındı! Antalya Emniyet Müdürlüğü açıkladı

"Jahrein" kullanıcı adıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666" rumuzlu X hesabı kullancısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR."

Ayrıca "JAHREIN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"