Jandarma Genel Komutanlığından otel yangınıyla ilgili açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklamada bulundu. Yangın sırasında Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Jandarma Genel Komutanlığından otel yangınıyla ilgili açıklama
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Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili bazı basın yayın organlarında, bölgede sabit konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin (JAK) yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği iddiaları yer almıştı.

Söz konusu iddialarla ilgili Jandarma Genel Komutanlığından açıklama geldi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında JAK timlerinin, yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldığı belirtildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığının konuşlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Bolu İl Jandarma Komutanlığına ait 1 JAK timi ve kış sezonunu destekleme kapsamında, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) görevlendirilen 1 JAK timi olmak üzere toplam 2 JAK timi, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede hazır bulunmaktadır. Grand Kartal Otel'de yangının haber alınmasını müteakip 2 JAK timi, 8 dakika içerisinde olaya müdahale ederek kurtarma faaliyetlerine başlamış, arama-kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla JÖAK'tan 1 helikopter ve 1 JAK timi, 1 Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş Komando Timi de ivedi olarak bölgeye sevk edilmiştir. Söz konusu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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