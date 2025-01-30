Türkiye'den ABD'deki kazayla ilgili taziye mesajı

ABD'de 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak düştü. Yetkililer, kazada kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da ABD'deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'den ABD'deki kazayla ilgili taziye mesajı
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

ABD'li yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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