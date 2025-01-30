ABD ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! ABD Ticaret Bakanlığı son verileri açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülke ekonomisi geçen yıl genelinde yüzde 2,8'lik büyüme kaydetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! ABD Ticaret Bakanlığı son verileri açıkladı
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ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ekim-aralık dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde büyüme hızında yavaşlama görülen ABD ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesi öngörülüyordu.

ABD'de ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2024 genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla kıyasla hafif bir azalış görülen ekonomi, 2023'te yüzde 2,9'luk büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Söz konusu yükseliş, yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat azaldı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,3 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 artmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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