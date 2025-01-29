Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu: 9 suç örgütü çökertildi

Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, çeşitli kentlerde düzenlediği baskınlarla yasa dışı faaliyetlerde bulunan örgütleri tespit ederek çökertti. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, suç örgütlerine ait silah, uyuşturucu ve yasadışı malzemelere de el konuldu.

Yetkililer, operasyonların suç örgütleriyle mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.