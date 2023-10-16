Jandarma'dan Köpeklere Paraşütlü Eğitim! "Maça" 10 Bin Fitten Atladı

Jandarmanın arama kurtarma köpekleri zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek. Havadan intikal görevine hazır hale getirilen “Maça”, helikopterle yaklaşık 10 bin fit yüksekliği çıkarıldı. Bir süre havada süzülen Maça operasyon bölgesine başarıyla iniş yaptı.

Jandarma'dan Köpeklere Paraşütlü Eğitim! "Maça" 10 Bin Fitten Atladı

Jandarma timlerinin operasyonlarında önemli rol üstlenen köpekler, zorlu dağ ve kara yolundan ulaşmanın olanaksız olduğu yerlere, aldıkları eğitimle artık paraşütle inebilecek.

Jandarma Arama Kurtarma Köpeklerine Paraşütlü Eğitim

Çoğunlukla sarp arazilerde ve ulaşımın zor olduğu bölgelerde asayişin sağlanması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için kullanılan eğitimli köpekler, aldıkları eğitimle kara ve suyun yanı sıra artık havadan intikallerle de sahada güvenlik güçlerine destek veriyor. O köpeklerden biri olan “Maça”nın, Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki paraşütle atlama eğitimi ekiplerince görüntülendi. Maça, helikopterle yaklaşık 10 bin fit yüksekliği çıkarıldı ve eğitmeniyle atladı. Maça, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra başarılı bir şekilde yere iniş yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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