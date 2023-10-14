Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! Yüksek Miktarda Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. operasyon sırasında iki şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! Yüksek Miktarda Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram toz esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kayacık ve Kutlu mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 ayrı noktada 637 kilogram toz esrar ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride Aranıyorlardı2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride AranıyorlardıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu operasyonu # diyarbakır emniyet müdürlüğü
Çok Okunanlar
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu
Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu
Sıcaklıklar Yükselecek, Meteoroloji Yağışa Karşı Da Uyardı!
Sıcaklıklar Yükselecek, Meteoroloji Yağışa Karşı Da Uyardı!
Öne Çıkanlar "Filistin silah ile kurtulacak" Tevfik Kadan'dan dikkat çeken değerlendirme! "Filistin silah ile kurtulacak" Tevfik Kadan'dan dikkat çeken değerlendirme! Dilan Polat Ne Yaptı? Tutuklandı mı? Engin Polat ve Dilan Polat'ın Mal Varlığına El konuldu! Dilan Polat Ne Yaptı? Tutuklandı mı? Engin Polat ve Dilan Polat'ın Mal Varlığına El konuldu!