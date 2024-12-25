Kaçak alkol ve tütün operasyonu: Yüklü miktarda malzeme ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde izleme çalışmaları yaptı. Yasal izinlerin alınmasının ardından, Nasuhpaşa Mahallesi’nde F.M.’ye ait ev ve depoda arama gerçekleştirildi.

Aramada, 2 otomatik sigara dolum makinesi, 268 kilogram kıyılmış tütün, 17 şişe viski, 102 fişek, 110 bin boş makaron ve 1000 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonun diğer ayağında, şüpheliler S.O. ve S.E.’ye ait 3 dükkan, ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 55 litre etil alkol, 5 litre kaçak rakı, çeşitli alkol aromaları, 30 votka ve 30 viski yapım kiti, 4 bin 629 sahte bandrol ve çok sayıda boş içki şişesi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.