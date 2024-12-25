Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Muş'un Bulanık ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Rüstemgedik beldesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.