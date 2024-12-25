Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Muş'un Bulanık ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
Yayınlanma:

Muş'un Bulanık ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Rüstemgedik beldesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

İki grup arasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandıİki grup arasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

muş trafik kazası
Günün Manşetleri
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!
"Asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor"
Asgari ücretle beraber o rakamlar da değişti
2025 asgari ücreti belli oldu
Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken asgari ücret yorumu!
Özgür Özel’den asgari ücret açıklaması
Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
"Vefat sayısının 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz"
Balıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler! İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!
İki grup arasında bıçaklı kavga İki grup arasında bıçaklı kavga
Tarihte bugün: 25 Aralık Tarihte bugün: 25 Aralık
CHP MYK, olağanüstü toplanıyor CHP MYK, olağanüstü toplanıyor
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı Meteoroloji’den 11 şehre uyarı