Kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan bir PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, askeri yasak bölgeye düzenledikleri operasyonla, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen F.Y.’yi Yunanistan’a geçmeye çalışırken gözaltına aldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.