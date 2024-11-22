Otelde çorba fiyatı 1000 TL’ye çıkınca Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, geçtiğimiz sezonda 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın fiyatını bu sezon 1000 TL’ye çıkaran bir oteli inceledi ve “haksız fiyat artışı” gerekçesiyle inceleme başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Otelde çorba fiyatı 1000 TL’ye çıkınca Bakanlık harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, geçtiğimiz sezonda 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın fiyatını bu sezon 1000 TL’ye çıkaran bir oteli inceledi ve “haksız fiyat artışı” gerekçesiyle inceleme başlattı. Ayrıca, otelin yaptığı diğer aykırılıklar nedeniyle 171 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir otelin restoranında, 2023-2024 kış sezonunda 500 TL’den satılan çorbanın fiyatı, yeni sezonda 1000 TL’ye çıkarıldığı iddialarının ardından Ticaret İl Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan denetim sonucu, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" çerçevesinde çorba fiyatı için haksız fiyat artışı tespit edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü, işletmeye yönelik haksız fiyat artışı nedeniyle tutanak düzenlerken, işletme yetkililerinin savunmalarını ve ek belgelerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderdi. Sonuç olarak, işletmeye 1 milyon TL'ye kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.

Denetimde ayrıca, işletmenin satışa sunduğu 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliklerin hem kapı girişinde hem de restoran içinde bulunmadığı tespit edilerek 78 aykırılık belirlendi. Fiyat listelerinde tüm vergilerin dahil olup ürünlerin satış fiyatlarının ve fiyat uygulama tarihinin belirtilmemesi nedeniyle işletmeye 171 bin 600 TL idari para cezası verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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