Kadıköy Belediye Meclisi'nde gerginlik! Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş’a adli kontrol talebi

Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Parti’li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Kurtuluş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü getirilmesini talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadıköy Belediye Meclisi'nde gerginlik! Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş’a adli kontrol talebi
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Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, meclis toplantısı sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’ye yönelik ifadeleri nedeniyle gündeme oturdu. Toplantıda Bilgili’nin konuşma süresini aştığını belirten Kurtuluş, mikrofonunu kapattı ve teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtuluş'un, "Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına!" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

Yaşanan olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında parti içi disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Soruşturma kapsamında Ahmet Kurtuluş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kurtuluş hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlamaları yöneltildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Kurtuluş’un ifadesi savcılık tarafından alındı. Savcılık, Kurtuluş'un "imza atma yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Toplantıda CHP’li üyelerin konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasını sürdürdüğü sırada, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş araya girerek süre sınırlamasını hatırlattı. Bilgili konuşmasını sürdürmek isteyince, Kurtuluş mikrofonunu kapattı ve canlı yayının kesilmesini talep etti.

Bu müdahale üzerine gerilim artarken, Kurtuluş’un "Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına!" ifadeleri AK Parti’li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bilgili, yaşanan olayın ardından protesto amacıyla meclis salonunu terk etti.

CHP yönetimi, olayın ardından parti içi disiplin süreci başlatıldığını duyururken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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