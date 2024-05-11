Kadın hükümlülere "Anneler Günü" izni

Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla 13-17 Mayıs tarihleri arasında açık görüş imkanı tanındı.

Konuyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.