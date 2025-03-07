Kadın sağlık çalışanları için çağrı: Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!

Yoğun çalışma saatleri, şiddet, tükenmişlik ve cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların sağlık sektöründeki kadın çalışanları doğrudan etkilediği vurgulandı. Antalya Cumhuriyet Kadınları Derneği de açıklamaya destek verdi.

Sağlık sektörü, kadınların en fazla istihdam edildiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, kadın sağlık çalışanları, düzensiz çalışma saatleri, uykusuzluk, hasta ve hasta yakınlarından gelen baskı ve şiddet gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalıyor. Antalya Tabip Odası’nın açıklamasında, sağlıkta şiddetin çalışanlar için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Antalya Tabip Odası Üyesi Dr. Güray Ünlü, kadın sağlık çalışanlarının yöneticilik pozisyonlarında yeterince yer almadığını belirterek, iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğinin altını çizdi. Ünlü, ayrıca kadın sağlıkçıların hasta yakınlarından gelen fiziksel ve psikolojik şiddete karşı daha savunmasız olduğunu vurguladı.

Eyleme destek veren Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şube Başkanı Fatma Özdemir, kadın sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı. Kadın yöneticilere kota uygulanması, nöbet saatlerinde kadınlara öncelik verilmesi, iş yerlerinde kadın dostu dinlenme alanları oluşturulması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.