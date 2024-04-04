Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

24 Mart'ta yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi altında olan sanatçı Kadir İnanır, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'da yaşadığı evde sabah saatlerinde inme geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

Ankara'daki yangın kontrol altına alındıAnkara'daki yangın kontrol altına alındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kadir İnanır # son dakika # taburcu
Çok Okunanlar
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama
CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!
CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!
Kırıkkale'de feci kaza!
Kırıkkale'de feci kaza!
Öne Çıkanlar Meral Akşener istifa edecek mi? | Gece Hattı - Serkan Aksarı Meral Akşener istifa edecek mi? | Gece Hattı - Serkan Aksarı 7,4 büyüklüğünde deprem! 7,4 büyüklüğünde deprem!