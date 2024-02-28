Kafes-46 operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Bursa'da polisin eş zamanlı düzenlediği "Kafes-46" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertilmişti. Yakalanan 14 şüpheli adli makamlara sev edildi. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kafes-46 operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Kafes-46 operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Editör: Uğur Çam
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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlarla yürütülen "Kafes-46" operasyonunda aralarında Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş’in başında olduğu 3 ayrı suç örgütü çökertilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" demişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edilen şüpheliler daha sonra Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli yağma" suçundan tutuklama kararı verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kafes # operasyon # suç örgütü
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