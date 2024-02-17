Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta, 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre depremin merkez üssü Elbistan ilçesi. 3,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.

KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN MALATYA OLDUĞUNU DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Malatya'nın Darende ilçesi olduğu duyuruldu. Açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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