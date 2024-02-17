Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta, 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre depremin merkez üssü Elbistan ilçesi. 3,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2024
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/FNbh3vKfZG
17.02.2024, 21:57:31 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN MALATYA OLDUĞUNU DUYURDU
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Malatya'nın Darende ilçesi olduğu duyuruldu. Açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:57:32 TSİ
Enlem:38.45806 N
Boylam:37.30722 E
Derinlik:11.94 km
Detay:https://t.co/77PYLX33VR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi