Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını bildirdi.

Çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.