Kalkan-27: 84 göçmen kaçakçısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen ve 4 gündür devam eden “Kalkan-27” operasyonlarında, 84 göçmen kaçakçısının ve 1.029 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kalkan-27: 84 göçmen kaçakçısı yakalandı!
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Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonu ile İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye illerinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, 1.029 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılarından 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si hakkında adli kontrol kararı alındı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine geri gönderilmek üzere ilgili geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

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