Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan haber geldi: Maç sırasında kalp krizi geçirmişti

Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Arıkan, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan haber geldi: Maç sırasında kalp krizi geçirmişti
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan Erdoğan Arıkan görevi sırasında kalp krizi geçirmişti.

1 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan başarılı spiker, bir haftadır devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışı konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.

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