Kameralar bantlandı, jammer devreye girdi: Hukukçular: Açık suç işlendi

Gelişmeler tartışma yaratırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan peş peşe açıklamalar geldi. Hukukçular ise yaşananların açıkça suç teşkil ettiğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu valizlerin içinde sinyal kesici cihazlar vardı."

İmamoğlu’nun bir otelde gerçekleştirdiği gizli görüşmede güvenlik kameralarının bantlandığı, sinyal kesici jammer cihazlarının kullanıldığı belirlendi.

Avukat Erem Cömert, jammer kullanımının hukuki boyutuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Jammer olarak bilinen cihazlar, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na tabidir. Bu kanunda belediyelere böyle bir yetki verilmemiştir."

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının jammer kullanmasının yasal olmadığını ve yetkisiz kullanımın suç teşkil ettiğini duyurdu.

Cömert, uygulamanın hukuki açıdan suç kapsamına girdiğini vurguladı:

"Bu durum, Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlali anlamına gelir."

Jammer cihazları yalnızca Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi resmi kurumlar tarafından kullanılabiliyor.

Cömert, Türk Ceza Kanunu’na atıf yaparak şunları söyledi:

"Burada belediyelerin kullanımı açıkça yasaya aykırıdır. TCK'nın 124. maddesi devreye girer. Bu madde, haberleşme hürriyetinin engellenmesini suç olarak tanımlar."

Avukat Cömert, ayrıca şunları da ekledi:

"Türk Ceza Kanunu 124. maddesinde bu fiil açıkça suç olarak tanımlanmıştır. Haberleşme özgürlüğü, yalnızca yetkili kişilerce ve kanunda belirtilen şartlar dahilinde sınırlandırılabilir. Hukuk devletinde keyfi uygulamalara yer yoktur."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada, güvenlik protokolleri hakkında bilgi verdi. Yerlikaya şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Bakanlarımızın da böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması ya da bavullarla jammer taşınması, benim bildiğim ve duyduğum uygulamalar değil."

Bakan Yerlikaya ayrıca, jammer kullanımının ancak özel durumlarda mümkün olduğunu belirtti:

"Bizde jammer kullanımı, yalnızca uluslararası toplantılar gibi birçok devlet başkanının katıldığı özel organizasyonlarda olabilir."

Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "jammer ve kamera kapatma, polis korumalarının rutin uygulamasıdır" sözlerine de yanıt verdi:

"Bizim koruma ekiplerimizin böyle bir uygulaması yok. Böyle bir şey mümkün değil. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak cüret isteyen bir iştir. Hiçbir koruma polisimiz böyle bir şey yapmaz."

Hukukçular, güvenlik kameralarının kapatılmasının, görüşmelerde saklanmak istenen durumlar olduğu izlenimini verdiğini belirtti.

Öte yandan, yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, ifadesinde valizlerde jammer cihazı bulunduğunu doğruladı. Türkmen, “Yapılan her görüşmede, lüzum görüldüğü takdirde kameralar bantlanırdı” dedi. İmamoğlu’nun hangi görüşmede bulunduğuna dair bilgi sahibi olmadığını da ekledi.