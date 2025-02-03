Kamyonun freni boşaldı: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç bir trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Freni boşalan bir kamyon, kontrolünü kaybederek, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden düştü.

Sude İnak Sude İnak
Kamyonun freni boşaldı: Ölü ve yaralılar var!
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyon, önüne kattığı araçlarla beraber köprüden düştü. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. 

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