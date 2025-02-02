Sokakta dehşet: Genç kızlara ateş açtılar, uzman çavuş müdahale etti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletli iki şüpheli, sokakta sohbet eden genç kızların yanından geçerken tabancayla ateş açtı. Panikle kaçışan kızlar büyük korku yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sokakta dehşet: Genç kızlara ateş açtılar, uzman çavuş müdahale etti!
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Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta sohbet eden üç kız arkadaşın yanından motosikletle geçen iki şüpheliden biri, elindeki tabancayla genç kızlara doğru ateş etti. Büyük korku yaşayan kızlar kaçışırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaşmak istedi.

ÇÖP ATMAYA ÇIKAN UZMAN ÇAVUŞ HAREKETE GEÇTİ

Tam bu sırada çöp atmak için evinden çıkan ve olaya tanık olan jandarma Uzman Çavuş, hızla müdahale ederek motosikletteki iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Saldırganın elindeki tabancaya el koyan Uzman Çavuş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikleti kullanan E.A.'ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL para cezası kesti. Tabancayla ateş açan A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerin motosikletle genç kızlara ateş ettiği ve hemen ardından jandarma Uzman Çavuş tarafından yakalandıkları anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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