Kandil uyardı Demirtaş geri çekildi

"Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor."

PKK’nın lider kadrosunda yer alan Mustafa Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri hakkında konuştu. DEM Parti ile Selahattin Demirtaş talimata anında karşılık verdi. Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.



PKK'nın yayın organında konuşan Karasu "İttifak konusunda herkes hassas olmalı. Var olan ittifakları sahiplenerek yürütülmeli" dedi.



Kandil bu açıklama ile İstanbul seçimleri için devreye girdi. Siyaset kulislerinde terörist Karasu'nun açıklaması "CHP ile ittifak yapın" mesajı olarak yorumlandı. Kandil'in müdahalesi ile Selahattin Demirtaş'ın aktör olmaya çalıştığı süreç durduruldu.



Dem Parti ile Başak Demirtaş peş peşe açıklamalar yaptı. Dem Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır” ifadelerine yer verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkaracağı açıklamasını üzerine “gerçek ve kalıcı olanın toplumsal ittifakı kurmak olduğunu” söylemişti.



Süreç İmamoğlu’nun istediği gibi ilerledi. Kandil devreye girdi ve Demirtaş engeli İmamoğlu için kaldırıldı.



DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklayacaklarını söyledi.



Dem Parti’nin önünde iki seçenek var. Ya İstanbul’da aday çıkarmadan doğrudan Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek ya da düşük profilli bir aday göstererek seçmeni Ekrem İmamoğlu’na yönlendirmek.