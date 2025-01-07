Kandil'den DEM Parti'ye talimatlar! PKK'lı Mustafa Karasu'dan açıklama

Kandil’den DEM Parti’ye “mecliste çay sohbeti değil anayasa konuşun” talimatı geldi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk’ün “pazarlık yapmıyoruz” sözlerine de gönderme yaptı. Özerk yönetimin de pazarlığının olmayacağını söyledi.

Mustafa Karasu, "DEM Parti gidiyor partilerle görüşüyor. Meclis devreye girecek ne diyecek yani ne diyecek. Eğer ciddi bir tartışmaysa Meclis devreye girecekse yasalar konusunda anayasa konusunda istekte bulunmak bu konuda yardımcı olunması gerekir bunlar konuşluması gerekir yoksa ne çay sohbeti mi olacak? Şimdi Ahmet Türk demiş, 'pazarlık yapmıyoruz'. Pazarlık yapılmayacak şeyler var. Demokrasi ise Kürtlerin de hakları var. Anadil olsun mu olmasın mı, Kürtlerin öz yönetimi olsun mu olmasın mı, Kürtlerin varlığı tanınsın mı tanınmasın mı? Bu pazarlık konusu mudur? Doğal haklarıdır Kürtlerin." dedi.

KANDİL'DEN DEM PARTİ'YE HEYET UYARISI

Yürütülen sürece temkinli yaklaşan PKK'lı Mustafa Karasu, İmralı ve Meclis’teki partiler arasında mekik dokuyan DEM Parti heyetine itiraz etti. İtirazına MHP lideri Bahçeli’nin çağrısını referans gösterdi. Karasu, "Sırrı Süreyya da Pervin Buldan da Ahmet Türk de ilk İmralı'ya giden heyetlerdeydi. Evet katılabilir. Ama Devlet Bahçeli bir çağrı yaptı ya. İmralı'ya DEM Parti gitsin dedi. Heyette DEM’in eşbaşkanı niye yok? Gerçekten niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var." dedi.

Yeni Şam yönetiminin merkezi bir hükümet kuramayacağını da savunan Karasu, Suriye’deki toplulukları tek tek saydı. Özerkliği işaret ederek haklarının verilmesi gerektiğini ileri sürdü.