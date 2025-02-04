Kapalıçarşı’da dev ‘Kara para’ operasyonu! Paravan şirketlerle 9 milyar TL aklandı

İstanbul Emniyeti ve MASAK’ın yürüttüğü büyük çaplı soruşturmada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla 9 milyar TL’lik yasa dışı para akışının sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey dahil 37 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kapalıçarşı’da dev ‘Kara para’ operasyonu! Paravan şirketlerle 9 milyar TL aklandı
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Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı.

Polis ekipleri, İstanbul genelinde nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen yasa dışı paraların, Kapalıçarşı’daki değerli maden ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirket ile bunların altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla bankacılık sistemine entegre edildiğini ortaya çıkardı.

Bu yöntemle tam 9 milyar TL’lik yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı belirlendi.

OPERASYON 12 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey dahil 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kara para aklama, suç örgütlerine finans sağlama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla emniyete götürüldü.

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