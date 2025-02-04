Kapalıçarşı’da dev ‘Kara para’ operasyonu! Paravan şirketlerle 9 milyar TL aklandı

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı.

Polis ekipleri, İstanbul genelinde nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen yasa dışı paraların, Kapalıçarşı’daki değerli maden ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirket ile bunların altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla bankacılık sistemine entegre edildiğini ortaya çıkardı.

Bu yöntemle tam 9 milyar TL’lik yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı belirlendi.

OPERASYON 12 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey dahil 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kara para aklama, suç örgütlerine finans sağlama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla emniyete götürüldü.