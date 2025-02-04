Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu! Milyonlarca makaron ve silah ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılığı önlemek amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor. Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen 25 ayrı operasyonda, toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILARA GEÇİT YOK

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla Tekirdağ’da kaçakçılığa büyük darbe vuruldu. Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, operasyonların süreceği belirtildi.