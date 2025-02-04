Türk tarihine ışık tutacak konferans: Türklerin kökeni ve göçleri masaya yatırılacak

Türk tarihine ve göç hareketlerine dair yeni bilgiler sunacak Türk Dünyası Tarihi Konferansları (TDTK) kapsamında düzenlenen etkinlik, 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.00’te İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Konferansta, Türk tarihi ve göç dinamikleri üzerine uzmanlaşmış iki önemli akademisyen, Prof. Dr. Semih Güneri ve Doç. Op. Dr. Tuğrul Kihtir, dinleyicilerle buluşacak.

TÜRKLERİN ATALARI VE GÖÇ ROTALARI KONUŞULACAK

Konferans iki ana başlık etrafında yapılacak. “Anayurt Yenisey-Lena’dan Dünyaya Yayılan Göçler” ve “Avrasya’nın 24 Yıllık R1 Paradigması: Türklerin Ataları” konferansın ana başlıklarını oluşturacak.

Akademisyenler, genetik ve arkeolojik bulgular ışığında Türklerin tarihsel göç yollarını ve atalarının kökenini mercek altına alacak. Tarih ve antropoloji perspektifinden yapılacak bu değerlendirmeler, Türklerin Avrasya’daki kadim geçmişine dair yeni bilgiler sunacak.

Konferans, Kozyatağı Kültür Merkezi’nin 3. katında bulunan konferans salonunda düzenlenecek ve herkese açık olacak. Türk tarihine ilgi duyan akademisyenler, öğrenciler ve tarih meraklıları için büyük bir fırsat sunan bu etkinlik, bilimsel araştırmalar ışığında Türklerin kökenine dair derinlemesine bir bakış sağlayacak.