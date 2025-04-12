Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü: 23 gümrük memuru tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Uzun süredir teknik ve fiziki takip altında tutulan şüpheliler, üç gün önce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

38 MEMUR GÖZALTINA ALINDI, 23’Ü TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 38 gümrük muhafaza memuru, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan zanlılardan 23'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 15 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla, 1’i ise doğrudan serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda, memurların rüşvet aldıkları teknik ve fiziki takiple belirlendi. Ocak ayında başlatılan planlı istihbarat faaliyeti kapsamında, Kapıkule peronlarına gizli kameralar yerleştirildi.

EVLERDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Delil niteliğindeki paralara el konuldu. Operasyona Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

350 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yalnızca rüşvet alanlar değil, rüşvet verdiği iddia edilen kişiler de mercek altına alındı. Bu doğrultuda, 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.