Kar küreme aracı devrildi: 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Mahyatepe mevkisinde yoğun kar yağışı sırasında devrilen kar küreme aracındaki iki kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kar küreme aracı devrildi: 2 kişi yaralandı
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tipi şeklinde etkili olan yağış, Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımı da güçleştiriyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda biriken karı temizlemek için çalışan Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, Mahyatepe mevkisinde devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü ve yanında bulunan bir personel yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, bölgede kar yağışının ve tipi şeklindeki fırtınanın 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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