Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesine geçti. Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

Türkiye - Irak sınır hattı son bir haftadır hareketli. Hafta başında Iraklı yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'a gitti. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. PKK, Irak’ta yasaklı bir örgüt olarak tanımlandı. Yaşar Güler, Bağdat dönüşü Şırnak'a giderek sınırdaki birlikleri denetledi.

Bugün de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu sınır ötesindeki Pençe Şimşek Harekat bölgesine ve Şırnak'a gitti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.