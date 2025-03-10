Karaman’da köpek saldırısı: Baba, oğlunu kurtarmaya çalışırken yaralandı

Karaman’da, yolda yürüyen baba ve oğlu, sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunu korumak isteyen baba, köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karaman’da köpek saldırısı: Baba, oğlunu kurtarmaya çalışırken yaralandı
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Karaman’da, Ziya Teber (45) ve oğlu Kerimcan Teber (10), sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Oğluyla birlikte yolda yürüyen baba, birden karşısına çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunu korumaya çalışan baba, köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ziya Teber, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradıklarını belirtti. "Köpek aniden önümüze çıktı ve oğluma doğru gelmeye başladı" diyen baba, oğlunu korumak amacıyla hemen önüne geçerek, köpeğin tehlikesini engellemeye çalıştı. Ancak, köpek bu sırada babayı bacağından ısırdı. Ziya Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim." diye konuştu.

Baba ve oğlu, saldırının ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hem Ziya Teber hem de oğlu Kerimcan Teber, tedbir amaçlı kuduz aşısı oldu.

Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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