Kargodan gelen mesajlara dikkat! Bakanlık uyardı

Bakanlık açıklamasında, dolandırıcıların, "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderinizin içeriği yasa dışı", "Ek ödeme yapmanız gerekiyor" gibi sahte mesajlarla vatandaşları hedef aldığını belirtti. Bu mesajlarla banka hesap bilgileri veya sahte internet bağlantıları paylaşarak para talep edildiği tespit edildi.

Açıklamada şu önemli noktalara dikkat çekildi:

Gümrük idareleri ve Ticaret Bakanlığı birimleri, vatandaşlara e-posta, mesaj ya da telefon yoluyla hiçbir bildirimde bulunmaz.

Bakanlık, vatandaşlardan kesinlikle ödeme talep etmez veya hesap numarası paylaşmaz.

YENİ BİLDİRİM SİSTEMİ DEVREDE

Bakanlık, hızlı kargo ve posta işlemleriyle ilgili sahte bildirimlerin önüne geçmek amacıyla standart bir bildirim formatı oluşturdu. Yapılan düzenlemeyle, yasal bildirimlerin yalnızca yetkilendirilen kargo firmaları ve posta işletmelerine ait resmi iletişim kanalları üzerinden gönderileceği vurgulandı.

Ayrıca, sahte bildirimleri ayırt edebilmek için, Bakanlık web sitesinde bir kontrol platformu hizmete sunuldu. Vatandaşlar, bildirimin doğru olup olmadığını bu bağlantıdan kontrol edebilecek.

Ticaret Bakanlığı, güvenli alışveriş ve dolandırıcılığa karşı farkındalık sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.