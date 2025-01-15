Karısını ve 4 yakınını katletti! Adana ve Mersin'de korkunç cinayetler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis, soruşturma kapsamında evde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, evin mutfağında kahvaltı sofrasının kurulu olduğunu, yumurta kaynatmak için açılan ocağın ise halen yandığını belirledi.

Komşularının, Semiha Tehçi'yi saat 08.15 civarında balkonda halı çırparken gördüklerini belirttiği, iletişim firması ekiplerinin de saat 09.00'da eve gittiği öğrenildi.

Bu 45 dakikalık süre üzerinde durmaya başlayan ekipler, eve gelenlerin tespiti için çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MERSİN'DE DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi'nin (43) olduğunu saptadı.

Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiğini, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdüğünü tespit etti.

Daha sonra Yüreğir ilçesinde kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasını öldürdürüp kaçan şüpheli, Ceyhan ilçesinde yakalandı.