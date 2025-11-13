Kars’ta FETÖ/PDY ve örgüt propagandası operasyonu: 6 kişi gözaltında
Kars’ta polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonlarında FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine ilişkin suçlamalarla toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kars’ta polis ve jandarma ekiplerince yürütülen koordineli çalışma kapsamında kent genelinde eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlamalarıyla toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonunda, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlamalarına karıştığı tespit edilen 4 kişi ile terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı