Şehitlerimizin naaşları Türkiye’ye getiriliyor: MSB, uçağın Tiflis’ten yola çıktığını duyurdu

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri taşıyan uçağın Tiflis’ten kalktığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şehitlerimizin naaşları Türkiye’ye getiriliyor: MSB, uçağın Tiflis’ten yola çıktığını duyurdu
Yayınlanma:

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan son askerin de naaşına ulaşılmasıyla arama çalışmaları tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit 20 askerin naaşlarını getiren uçağın Tiflis’ten kalktığını duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis’ten kalkmıştır ifadeleri kullanıldı. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği’de 11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçik şehit olmuştu.

Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan A400M tipi “Koca Yusuf” uçağı, Tiflis’teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etti. Bakanlık, şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye getirileceğini, düzenlenecek törenin ardından defin yerlerine uğurlanacağını bildirdi.

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyorMeteorolojiden uyarı: Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyorYurt
ALES/3 için sınav yerleri belli oldu: Giriş belgeleri ÖSYM AİS’te yayımlandıALES/3 için sınav yerleri belli oldu: Giriş belgeleri ÖSYM AİS’te yayımlandıEğitim
msb
Günün Manşetleri
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Halef dizisi bu akşam var mı? Halef dizisi bu akşam var mı?