Şehitlerimizin naaşları Türkiye’ye getiriliyor: MSB, uçağın Tiflis’ten yola çıktığını duyurdu
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri taşıyan uçağın Tiflis’ten kalktığını açıkladı.
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan son askerin de naaşına ulaşılmasıyla arama çalışmaları tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit 20 askerin naaşlarını getiren uçağın Tiflis’ten kalktığını duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis’ten kalkmıştır ifadeleri kullanıldı. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği’de 11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçik şehit olmuştu.
Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan A400M tipi “Koca Yusuf” uçağı, Tiflis’teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etti. Bakanlık, şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye getirileceğini, düzenlenecek törenin ardından defin yerlerine uğurlanacağını bildirdi.